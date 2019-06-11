В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На Заході України оголосили штормове попередження - на частині територій очікуються грози. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"До кінця доби 11 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили синоптики.
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Як повідомляв УНН, завтра в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень подекуди короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на крайньому заході та сході країни місцями 13-15°; вдень 29-34°, в Карпатах 18-23°.