В Украине объявили новое штормовое предупреждение

"Во второй половине дня 20 июне и в течение суток 21 июня в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Напомним, на западе Украины до конца недели ожидаются грозовые дожди, на остальной территории преимущественно сухая и жаркая погода.

Ранее на 20 июня для запада Украины объявили предупреждение о грозах и граде.