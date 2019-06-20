КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні оголосили нове штормове попередження на два дні - на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються зливи та грози сьогодні у другій половині дня та у п'ятницю. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.