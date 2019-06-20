В Україні оголосили нове штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. В Україні оголосили нове штормове попередження на два дні - на заході, у Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються зливи та грози сьогодні у другій половині дня та у п'ятницю. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У другій половині дня 20 червня та протягом доби 21 червня в західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях грози, місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с. (І рівень небезпечності, жовтий)", - вказали синоптики.
Нагадаємо, на заході України до кінця тижня очікуються грозові дощі, на решті території переважно суха та жарка погода.
Раніше на 20 червня для заходу України оголосили попередження про грози та град.