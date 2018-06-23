В Украине ожидается резкое изменение погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. Спасатели предупреждают о резком изменении погоды в Украине. На территории страны, кроме восточной части, местами грозы. Об этом сообщили в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
"23 июня в Украине, кроме восточной части, местами грозы, в центральных и южных областях местами град и шквалы 17-22 м/с, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Черкасской областях ночью местами сильные дожди", - говорится в сообщении.
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Напомним, сегодня гору Поп Иван засыпало снегом. Температура воздуха составляет 0°С.