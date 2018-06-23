В Україні очікується різка зміна погоди
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Рятувальники попереджають про різку зміну погоди в Україні. На території країни, крім східної частини, місцями грози. Про це повідомили у прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"23 червня в Україні, крім східної частини, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 м/с, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями сильні дощі", – йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, сьогодні гору Піп Іван засипало снігом. Температура повітря становить 0°С.