В Україні очікується різка зміна погоди

"23 червня в Україні, крім східної частини, місцями грози, у центральних та південних областях подекуди град та шквали 17-22 м/с, у Вінницькій, Київській, Чернігівській та Черкаській областях вночі місцями сильні дощі", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні гору Піп Іван засипало снігом. Температура повітря становить 0°С.