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15 марта, 19:03 • 116703 просмотра

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15 марта, 13:44 • 171581 просмотра

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В Украине необходимо создать конкурентный нефтегазовый рынок - ВР

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 октября. УНН. Чтобы нефтяная отрасль Украины стала эффективной - необходимо создать рыночные условия, чтобы частные компании и "Укргаздобыча" получили возможность конкурировать между собой на равных условиях. Об этом в своем авторском блоге написала нардеп, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Ольга Белькова, передает УНН.

"Самое главное, это создание для "Укргаздобыча" рыночных условий для конкуренции на равных с частными компаниями. Продукция, которая производится, должна быть продана по рыночным ценам", - подчеркнула О.Белькова.

По ее словам, вопрос социальной справедливости для потребителей должны решаться через рост доходов населения и механизмы их социальной защиты.

Также, О.Белькова отметила, что народ Украины должен быть заинтересован в том, чтобы недра использовались наиболее прогрессивными компаниями, которые благодаря технологиям и честной рыночной конкуренции могут добыть наибольшее количество газа и оплатить при этом как можно больше налогов.

"Народу Украины не выгодно создавать какие-то специальные условия, чтобы те, кто рядом с руководством государственных компаний могли ими воспользоваться. В этом году УГВ заплатит примерно 26-27 млрд гривен в виде прямых налогов от добычи газа. Часть из этих средств пойдет на субсидии тем, кому нужно, а остальные на другие бюджетные нужды", - добавила О.Белькова.

Напомним, как сообщал УНН, по словам эксперта М.Гольдарба, государственно-частное партнерство на газовом рынке не выгодно "Нафтогазу".

Также напомним, У Украины пока нет стратегического плана по созданию либерального рынка газа.

По этому поводу на Западе заявили, что не будут такими лояльными к нашим постоянным оправданиям (об отсутствии реформ в энергетической сфере), ведь уже давно поняли, что "поощрение неадекватного поведения украинских властей только обостряет кризис".

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