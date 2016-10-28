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В Україні необхідно створити конкурентний нафтогазовий ринок – ВР

В Україні необхідно створити конкурентний нафтогазовий ринок – ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Аби нафтова галузь України стала ефективною — необхідно створити ринкові умови, щоб приватні компанії та “Укргазвидобування” отримали можливість конкурувати між собою на рівних умовах. Про це у своєму авторському блозі написала нардеп, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Ольга Бєлькова, передає УНН.

“Найголовніше, це створення для „Укргазвидобування“ ринкових умов для конкуренції на рівних із приватними компаніями. Продукція, яка виробляється компанією, має бути продана за ринковими цінами”, — наголосила О.Белькова.

За її словами, питання соціальної справедливості для споживачів мають вирішуватися через зростання доходів населення і механізми їх соціального захисту.

Також, О.Бєлькова наголосила на тому, що народ України має бути зацікавлений у тому, щоб надра використовувалися найбільш прогресивними компаніями, які завдяки технологіям і чесній ринковій конкуренції можуть видобути найбільшу кількість газу і сплатити при цьому якомога більше податків.

“Народу України не вигідно створювати якісь спеціальні умови, щоб ті, хто поруч із керівництвом державних компаній могли ними скористатися. Цього року УГВ заплатить приблизно 26-27 млрд гривень у вигляді прямих податків від видобутку газу. Частина із цих коштів піде на субсидії тим, кому потрібно, а решта на інші бюджетні потреби”, — додала О.Белькова.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами експерта М.Гольдарба, державно-приватне партнерство на газовому ринку не вигідне “Нафтогазу”.

Також нагадаємо, Україна наразі немає стратегічного плану по створенню ліберального ринку газу.

З цього приводу на Заході заявили, що більше не будуть такими лояльними до наших постійних виправдань (щодо відсутності реформ в енергетичній сфері), адже вже давно зрозуміли, що “заохочення неадекватної поведінки української влади тільки загострює кризу”.

Українські Національні Новини

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