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У Украины нет иллюзий относительно "войны на истощение" - Подоляк

У Украины нет иллюзий относительно "войны на истощение" - Подоляк

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. Украина точно не питает иллюзий относительно «войны на истощение». Мы основываем свои расчеты исключительно на трезвых оценках и учитывая худшие сценарии. Именно поэтому мы последовательно объясняем партнерам невозможность никаких форматов «компромисса» с Россией. Об этом написал в своем телеграмме советник офиса президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Детали

Отмечается, что любой «мир с Путиным» без однозначного проигрыша России и фундаментального изменения архитектуры безопасности будет означать лишь ожидание нового раунда войны. Любой компромисс с агрессором будет иметь катастрофические последствия для международного права.

Цитата

«Счастлив ли украинский народ от перспективы длительной войны на истощение? Точно нет. Мы идем этим путем лишь потому, что никакого другого пути сегодня нет. Именно поэтому наша задача – продержаться на один день дольше противника. И мы это сделаем. Потому что, в отличие от России, у нас нет выбора», — подчеркнул Подоляк.

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