В України немає ілюзій щодо «війни на виснаження» – Подоляк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Україна точно не має ілюзій щодо «війни на виснаження». Ми ґрунтуємо свої розрахунки виключно на тверезих оцінках та з огляду на гірші сценарії. Саме тому ми послідовно пояснюємо партнерам неможливість жодних форматів «компромісу» з Росією. Про це написав у своєму телеграмі радник офісу президента Михайло Подоляк, передає УНН.
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Зазначається, що будь-який «мир із Путіним» без однозначного програшу Росії та фундаментальної зміни архітектури безпеки означатиме лише очікування нового раунду війни. Будь-який компроміс з агресором матиме катастрофічні наслідки для міжнародного права.
Цитата
«Чи щасливий український народ від перспективи тривалої війни на виснаження? Точно ні. Ми йдемо цим шляхом лише тому, що жодного іншого шляху сьогодні немає. Саме тому наше завдання – протриматися на один день довше за противника. І ми це зробимо. Бо, на відміну від Росії, ми не маємо вибору», — наголосив Подоляк.
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