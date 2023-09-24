В України немає ілюзій щодо «війни на виснаження» – Подоляк

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Зазначається, що будь-який «мир із Путіним» без однозначного програшу Росії та фундаментальної зміни архітектури безпеки означатиме лише очікування нового раунду війни. Будь-який компроміс з агресором матиме катастрофічні наслідки для міжнародного права.

Цитата

«Чи щасливий український народ від перспективи тривалої війни на виснаження? Точно ні. Ми йдемо цим шляхом лише тому, що жодного іншого шляху сьогодні немає. Саме тому наше завдання – протриматися на один день довше за противника. І ми це зробимо. Бо, на відміну від Росії, ми не маємо вибору», — наголосив Подоляк.

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