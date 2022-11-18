Более 39 млн тонн зерна намолотили в Украине: какие области в лидерах

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"По состоянию на 17.11.2022 сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 9 млн га (81%) при урожайности 43,4 ц/га, намолочено 39,1 млн тонн зерна", – говорится в сообщении.

Что именно намолотили:

• пшеницы обмолочено 4,7 млн ​​га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;

• ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;

• гороха обмолочено 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;

• кукурузы на зерно обмолочено 2,1 млн га (50%), при урожайности 58,1 ц/га намолочено 12,3 млн тонн;

• гречихи обмолочено 115 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 156 тыс. тонн;

• проса обмолочено 42,6 тыс. га (95%), при урожайности 23,1 ц/га намолочено 98 тыс. тонн.

Кроме того, собрали:

• подсолнечник на площади 4,5 млн га, (96%) намолочено 9,8 млн тонн семян при урожайности 21,7 ц/га;

• сою на площади 1,5 млн га, (97%) намолочено 3,6 млн тонн при урожайности 24 ц/га;

• рапс на площади 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн семян при урожайности 28,9 ц/га;

• сахарной свеклы на площади 161 тыс. га, (90%) выкопано 7,9 млн тонн сладких корней при урожайности 494 ц/га.

"Аграрии Николаевской области первыми завершили сбор урожая этого года всех сельскохозяйственных культур, намолотив почти 2 млн тонн зерновых и зернобобовых. Однако лидерами являются Винницкая и Кировоградская области, там намолотили более 3 млн тонн зерна каждая. Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур у аграриев Хмельницкой области – 64,8 ц/га", – добавили в Минагрополитики.

Напомним

"Зерновую инициативу" о безопасном экспорте агропродукции из портов Украины продлили еще на 120 дней.