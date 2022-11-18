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Понад 39 млн тонн зерна намолотили в Україні: які області в лідерах

Понад 39 млн тонн зерна намолотили в Україні: які області в лідерах

Київ • УНН

 • 344812 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Станом на 17 листопада українські аграрії намолотили 39,1 млн тонн зерна, у лідерах Вінниччина та Кіровоградщина. Про це повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, передає УНН.

Цитата

"Станом на 17.11.2022 збирання зернових та зернобобових культур проведено на площі 9 млн га (81%) при врожайності 43,4 ц/га, намолочено 39,1 млн тонн зерна", – ідеться у повідомленні.

Що саме намолотили:

• пшениці обмолочено 4,7 млн га (100%), при врожайності 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;

• ячменю обмолочено 1,6 млн га (100%), при врожайності 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;

• гороху обмолочено 111,5 тис. га (100%), при врожайності 23,4 ц/га намолочено 261 тис. тонн;

• кукурудзи на зерно обмолочено 2,1 млн га (50%), при врожайності 58,1 ц/га намолочено 12,3 млн тонн;

• гречки обмолочено 115 тис. га (98%), при врожайності 13,7 ц/га намолочено 156 тис. тонн;

• проса обмолочено 42,6 тис. га (95%), при врожайності 23,1 ц/га намолочено 98 тис. тонн.

Крім того, зібрали:

• соняшник на площі 4,5 млн га, (96%) намолочено 9,8 млн тонн насіння при врожайності 21,7 ц/га;

• сою на площі 1,5 млн га, (97%) намолочено 3,6 млн тонн при врожайності 24 ц/га;

• ріпак на площі 1,1 млн га, (100%) намолочено 3,2 млн тонн насіння при врожайності 28,9 ц/га;

• цукрових буряків на площі 161 тис. га, (90%) накопано 7,9 млн тонн солодких коренів при врожайності 494 ц/га.

Цитата

"Аграрії Миколаївщини першими завершили збирання цьогорічного урожаю всіх сільськогосподарських культур, намолотивши майже 2 млн тонн зернових та зернобобових. Однак лідерами є Вінниччина та Кіровоградщина, там намолотили більше 3 млн тонн зерна кожна. Найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 64,8 ц/га", – додали в Мінагрополітики.

Нагадаємо

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