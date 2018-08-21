В Украине наладили производство танков по стандартам НАТО

“Танк Т-84-120 ”Ятаган“- основной боевой танк, который оснащен 120-мм пушкой в ​​соответствии с принятым в странах НАТО стандарта. Эта боевая машина будет продемонстрирована в Киеве во время торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины”, - говорится в сообщении.

“Ятаган” был разработан в ГП “ХКБМ им. Морозова”, входящем в состав "Укроборонпрома“, и является эффективным решением по интеграции стандартов Альянса в украинской бронетехнике. Для решения этой задачи харьковские инженеры с нуля разработали новый механизм заряжания, который может работать с унитарными выстрелами натовского стандарта.

Новый механизм заряжания работает по конвейерному принципу и размещен в специальном отсеке в задней части башни. Этот отсек отделен от экипажа и имеет специальные вышибные панели, что позволяет максимально поднять безопасность экипажа и полностью соответствует решениям конструкторской школы стран-членов НАТО.

Использование натовской танковой пушки значительно расширяет номенклатуру боеприпасов, которые могут использоваться Т-84-120. Речь идет не только о снарядах, которые могут изготавливаться на новой технологической линии, которая установлена ​​на ГАХК “Артем”, но и боеприпасы производства стран-членов НАТО.

Кроме мощной натовского оружия, “Ятаган” имеет высокие ходовые характеристики. Благодаря 1200-сильному дизельному двигателю, 48-тонная машина разгоняется до 65 км/ч. Удельная мощность Т-84-120 составляет 26 л.с./т, что значительно выше показателей не только Т-64, Т-72 или российского Т-90, но и некоторых современных танков стран Альянса. В это же время, за защиту танка отвечает не только многослойная броня, но и современные средства динамической защиты “Нож” и комплекс электронно-оптической противодействия от управляемого вооружения. Что в совокупности делает “Ятаган” защищенной, маневренной машиной с мощным оружием.

В общем, конструкторские и технологические решения, которые были отработаны при разработке Т-84-120 “Ятаган” еще в 2000-х годах, позволяют говорить о возможности постепенной модернизации уже существующего парка украинских танков и разработку новых образцов бронетанковой техники, как под уже существующие 120-мм артиллерийские системы, так и перспективные.

Напомним, в Украине испытали неуправляемую авиационную ракету “Оскол”.