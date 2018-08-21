В Україні налагодили виробництво танків за стандартами НАТО

“Танк Т-84-120 „Ятаган“ — основний бойовий танк, який оснащений 120-мм гарматою у відповідності до прийнятого у країнах НАТО стандарту. Ця бойова машина буде продемонстрована у Києві під час урочистих заходів з нагоди Дня Незалежності України”, — йдеться у повідомленні.

“Ятаган” був розроблений у ДП “ХКБМ ім. Морозова”, що входить до складу “Укроборонпрому”, та є ефективним рішенням з інтеграції стандартів Альянсу в українську бронетехніку. Для вирішення цієї задачі харківські інженери з нуля розробили новий механізм заряджання, який може працювати з унітарними пострілами натівскього стандарту.

Новий механізм заряджання працює по конвеєрному принципу та розміщений у спеціальному відсіку в задній частині башти. Цей відсік відокремлений від екіпажу та має спеціальні вишибні панелі, що дозволяє максимально підняти безпеку екіпажу та повністю відповідає рішенням конструкторської школі країн-членів НАТО.

Використання натівської танкової гармати значно розширює номенклатуру боєприпасів, які можуть використовуватись Т-84-120. Мова йде не тільки про снаряди, що можуть виготовлятися на новій технологічній лінії, яка встановлена на ДАХК “Артем”, але і боєприпаси виробництва країн-членів НАТО.

Окрім потужної натівської зброї, “Ятаган” має високі ходові характеристики. Завдяки 1200-сильному дизельному двигуну, 48-тонна машина розганяється до 65 км/год. Питома потужність Т-84-120 складає 26 к.с./т, що значно вища за показники не тільки Т-64, Т-72 чи російського Т-90, але і деяких сучасних танків країн Альянсу. В цей же час, за захист танку відповідає не тільки багатошарова броня, але і сучасні засоби динамічного захисту “Ніж” та комплекс електроно-оптичної протидії від керованого озброєння. Що у сукупності робить “Ятаган” захищеною, маневреною машиною з потужною зброєю.

Загалом, конструкторські та технологічні рішення, які були відпрацьовані під час розробки Т-84-120 “Ятаган” ще у 2000-х роках, дозволяють вести мову про можливість поступової модернізації вже існуючого парку українських танків та розробку нових зразків бронетанкової техніки, як під вже існуючи 120-мм артилерійські системи, так і перспективні.

Нагадаємо, в Україні випробували некеровану авіаційну ракету “Оскол”.