В Украине вступил в силу закон об основах молодежной политики
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. В Украине создадут Нацсовет по вопросам молодежи согласно закону “Об основных принципах молодежной политики”, который вступил в силу сегодня. Документ опубликовали в “Голосе Украины” 21 мая, пишет УНН.
Детали
Закон имеет целью усовершенствования системы функционирования отечественной молодежной политики, методов и инструментов ее реализации, укрепления институциональной способности молодежных и детских общественных объединений, закрепленные европейских подходов к молодежной политики.
Следовательно, законопроект направлен на работу с такими группами молодежи:
- школьники от 14 до 17 лет;
- молодые люди, которые получили образование в учебных заведениях I - IV уровней аккредитации от 18 до 24 лет;
- молодежь, работает, в возрасте от 25 до 29 лет.
Действие закона будет распространяться также и на детей от 6 лет, поскольку предусматривает поддержку детских общественных организаций и работу с детьми, как потенциальными участниками программ различного направления.
Законом предложено создать разветвленную сеть молодежных центров, в частности, центр всеукраинского уровня. Также вводится понятие молодежных пространств, которые могут создаваться на базе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения и использоваться в целях осуществления молодежной работы, в частности организации содержательного досуга детей и молодежи.
Он вступает в силу со дня опубликования, однако часть норм введут в действие с 1 января 2022 года.
Что было раньше
Кабинет министров Украины в этом году одобрил Национальную стратегию государственной молодежной политики до 2030 года.