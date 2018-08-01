В Украине может появиться праздник винодела

Праздник предлагается отмечать ежегодно, каждое второе воскресенье ноября.

"Введение профессионального праздника станет особым основанием для поощрения работников предприятий отрасли, деятелей отраслевой науки и образования, а также мелких фермеров относительно преданного и упорного труда в пользу отрасли и Украины в целом, станет дополнительным стимулом для развития местных общин по всей стране", - убеждены в ассоциации.

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Напомним, 25 января Кабинет министров Украины утвердил проект решения о создании профессионального праздника садоводов, виноградарей и виноделов.

Также напомним, что украинские вина все активнее экспортируются в страны ЕС.

В оцелом, как отметил директор по маркетингу компании Beverage Trading Company Алексей Безуглый, рынок украинского вина очень перспективный: отечественные производители активно увеличивают разнообразие винных напитков. В то же время по качеству они не уступают импортным, а по цене являются более доступными украинскому потребителю.