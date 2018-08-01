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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30426 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 94038 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121288 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129015 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167685 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152804 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140643 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В Украине может появиться праздник винодела

В Украине может появиться праздник винодела

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 августа. УНН. Ассоциация "Укрсадпром" обратилась к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой подписать указ о введении профессионального праздника - Дня виноградаря, винодела и садовника. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации, передает УНН.

Праздник предлагается отмечать ежегодно, каждое второе воскресенье ноября.

"Введение профессионального праздника станет особым основанием для поощрения работников предприятий отрасли, деятелей отраслевой науки и образования, а также мелких фермеров относительно преданного и упорного труда в пользу отрасли и Украины в целом, станет дополнительным стимулом для развития местных общин по всей стране", - убеждены в ассоциации.

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Напомним, 25 января Кабинет министров Украины утвердил проект решения о создании профессионального праздника садоводов, виноградарей и виноделов.

Также напомним, что украинские вина все активнее экспортируются в страны ЕС.

В оцелом, как отметил директор по маркетингу компании Beverage Trading Company Алексей Безуглый, рынок украинского вина очень перспективный: отечественные производители активно увеличивают разнообразие винных напитков. В то же время по качеству они не уступают импортным, а по цене являются более доступными украинскому потребителю.

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