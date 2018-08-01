В Україні може з'явитися свято винороба

Свято пропонується відзначати щороку, кожної другої неділі листопада.

"Запровадження професійного свята стане особливою підставою для заохочення працівників підприємств галузі, діячів галузевої науки та освіти, а також дрібних фермерів до відданої та наполегливої праці на користь галузі та України в цілому, стане додатковим стимулом для розвитку місцевих громад по всій країні", - переконані у асоціації.

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Нагадаємо, 25 січня Кабінет міністрів України ухвалив проект рішення про створення професійного свята садівників, виноградарів та виноробів.

Також нагадаємо, що українські вина все активніше експортуються до країн ЄС.

Загалом, як зауважив директор з маркетингу компанії Beverage Trading Company Олексій Безуглий, ринок українського вина дуже перспективний: вітчизняні виробники активно збільшують різноманітність винних напоїв. Водночас за якістю вони не поступаються імпортним, а за ціною є більш доступними українському споживачеві.