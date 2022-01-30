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15 марта, 19:03 • 105904 просмотра

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В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел

В Украине в прошлом году выявили более 4 тысяч случаев перевозки детей без автокресел

Киев • УНН

 • 48840 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В 2021 году в Украине было выявлено 4 010 нарушений правил перевозки детей - без спецсредств, таких как автокресло, бустер и тому подобное. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в Департаменте патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Цитата

“Согласно учетным данным информационно-телекоммуникационной системы „Информационный портал Национальной полиции Украины“ по состоянию на 30.12.2021 года с 1.01.2021 до 29.12.2021 полицейскими вынесено 3 963 постановления по делам об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена частью десятой статьи 121 КУоАП (нарушение правил перевозки детей — ред.), и 47 постановлений по части одиннадцатой настоящей статьи (повторное в течение года совершение нарушения правил перевозки детей — ред.)”, — говорится в ответе на запрос.

Детали

Наибольшее количество правонарушений в отношении правил перевозок детей зафиксировано в Ровенской, Закарпатской, Волынской и Винницкой областях.

Дополнение

С 20 ноября 2019 года в Украине вступил в силу закон, который вводит штрафы за перевозку детей без спецсредств. В случае нарушения, водителя ждет штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов — 510 грн. Повторное нарушение в течение года будет стоить 50 необлагаемых минимумов доходов — 850 грн.

Добавим, что причиной для штрафа считается отсутствие каких-либо спецсредств для фиксации детей, а не только автокресла.

В 2021 году правительство одобрило постановление “О внесении изменений в Правила дорожного движения”, что позволяет перевозить детей без автокресел при условии роста ребенка более 145 сантиметров.

Украинские Национальные Новости

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