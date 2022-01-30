В Україні минулого року виявили понад 4 тисячі випадків перевезення дітей без автокрісел
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У 2021 році в Україні було виявлено 4 010 порушень правил перевезення дітей - без спецзасобів, таких як автокрісло, бустер тощо. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в Департаменті патрульної поліції Національної поліції України.
Цитата
“Згідно з обліковими даними інформаційно-телекомунікаційної системи „Інформаційний портал Національної поліції України“ станом на 30.12.2021 року з 1.01.2021 до 29.12.2021 поліцейськими винесено 3 963 постанови у справах про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена частиною десятою статті 121 КУпАП (порушення правил перевезення дітей — ред.), та 47 постанов за частиною одинадцятою цієї статті (повторне протягом року вчинення порушення правил перевезення дітей — ред.)”, — йдеться у відповіді на запит.
Деталі
Найбільшу кількість правопорушень щодо правил перевезень дітей зафіксовано в Рівненській, Закарпатській, Волинській та Вінницькій областях.
Доповнення
З 20 листопада 2019 року в Україні набув чинності закон, який вводить штрафи за перевезення дітей без спецзасобів. У разі порушення, водія чекає штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів — 510 грн. Повторне порушення протягом року буде коштувати 50 неоподатковуваних мінімумів доходів — 850 грн.
Додамо, що причиною для штрафу вважається відсутність будь-яких спецзасобів для фіксації дітей, а не лише автокрісла.
У 2021 році уряд схвалив постанову “Про внесення змін до Правил дорожнього руху”, що дозволяє перевозити дітей без автокрісел за умови зросту дитини понад 145 сантиметрів.