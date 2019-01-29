В Украине хотят ввести консультантов для работодателей
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Государственная служба занятости в этом году будет развивать институт карьерного советника для работы с соискателями работы, продолжит оказывать услуги безработным с профессиональной диагностики и ориентации, планируют ввести консультанта для работодателя. Об этом сообщил и.о. главы Государственной службы занятости Валерий Ярошенко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Приоритеты деятельности службы на 2019 год - это преобразование центров занятости в сервисные площадки, активное внедрение института карьерного советника, введение консультанта для работодателя, развитие электронных сервисов мы будем продолжать, профдиагностическая и профориентационная работа, изучение локальных рынков труда, чтобы понять, какие профессии будут востребованы. Мы будем также наращивать такие формы, как дуальное образование (образование, подкрепляемое практикой - ред.)", - отметил чиновник.
По его словам, в больших городах от 80 до 90% на учете в службе занятости стоят безработные с высшим образованием, тогда как работодатели очень остро ощущают нехватку рабочих рук по рабочим специальностям. Госслужба имеет в своей структуре 11 центров профтехобразования, в которых обучают по 88 специальностям и выдают диплом государственного образца. За прошлый год такую переквалификацию прошли 147 тыс. человек, 90% из которых трудоустроились.
Для молодежи Госслужба создала несколько мобильных приложений и платформ для прохождения тестов по профориентации. Карьерный советник же поможет с профориентацией, подбором специальности, сопровождением при подготовке к собеседованию с работодателем, который поможет соискателю лучше себя подать.
Кроме того, в службе есть такая форма помощи, как средства на начало собственного дела.
Напомним, количество зарегистрированных безработных в Украине в декабре 2018 года составляло 1,3% трудоспособного населения.
С 1 января 2019 года вступил в силу порядок регистрации и перерегистрации безработных и ведения учета лиц, ищущих работу.