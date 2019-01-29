В Україні хочуть запровадити консультантів для роботодавців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Державна служба зайнятості цього року буде розвивати інститут кар’єрного радника для роботи з здобувачами роботи, продовжить надавати послуги безробітним з професіональної діагностики і орієнтації, планують запровадити консультанта для роботодавця. Про це повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.
"Пріоритети діяльності служби на 2019 рік – це перетворення центрів зайнятості в сервісні майданчики, активне впровадження інституту кар'єрного радника, запровадження консультанта для роботодавця, розвиток електронних сервісів ми будемо продовжувати, профдіагностична і профорієнтаційна робота, вивчення локальних ринків праці, щоб зрозуміти, які професії будуть затребуваними. Ми будемо також нарощувати такі форми, як дуальна освіта (освіта, що підкріплюється практикою – ред.)", - зазначив чиновник.
За його словами, у великих містах від 80 до 90% на обліку в службі зайнятості стоять безробітні із вищою освітою, тоді як роботодавці дуже гостро відчувають нестачу робочих рук по робітничих спеціальностях. Держслужба має в своїй структурі 11 центрів профтехосвіти, у яких навчають за 88 спеціальностями й видають диплом державного зразка. За минулий рік таку перекваліфікацію пройшли 147 тис. осіб, 90% з яких працевлаштувались.
Для молоді Держслужба створила кілька мобільних додатків і платформ для проходження тестів з профорієнтації. Кар'єрний радник же допоможе з профорієнтацією, підбором спеціальності, супровід при підготовці до співбесіди з роботодавцем, який допоможе здобувачу краще себе подати.
Крім того, у службі є така форма допомоги, як кошти на початок власної справи.
Нагадаємо, кількість зареєстрованих безробітних в Україні в грудні 2018 року становили 1,3% працездатного населення.
З 1 січня 2019 року набрав чинності порядок реєстрації та перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.