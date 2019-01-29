В Україні хочуть запровадити консультантів для роботодавців

КИЇВ. 29 січня. УНН. Державна служба зайнятості цього року буде розвивати інститут кар’єрного радника для роботи з здобувачами роботи, продовжить надавати послуги безробітним з професіональної діагностики і орієнтації, планують запровадити консультанта для роботодавця. Про це повідомив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.