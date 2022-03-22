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В Украине инициировали национализацию российских цистерн для сжиженного газа на 35 млн грн

Киев • УНН

 • 120740 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Бюро экономической безопасности Украины инициировало национализацию имущества российской федерации - около 30 цистерн для сжиженного газа - на 35 млн грн, передает УНН со ссылкой на БЭБ.

В Украине инициировали национализацию российских цистерн для сжиженного газа на 35 млн грн

Детали

Так, по результатам проверочных мероприятий предприятий, осуществляющих транспортировку горюче-смазочных материалов в городе Мукачево, Закарпатской области сотрудники БЭБ установили имущество одного из предприятий российской федерации. Речь идет о 29 вагонах - цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью 1 160 000 долларов США (более 35 млн гривен в эквиваленте). Указанная информация направлена в Фонд государственного имущества Украины и Укрзализныци. В настоящее время, по инициативе БЭБ, продолжается процедура национализации этого имущества.

Кроме того, в городе Ивано-Франковск сотрудники Бюро установили 2 железнодорожных вагона, по которым в адрес одного из предприятий также доставлялись ТМЦ из Российской Федерации. Вагоны, на сегодня находятся на одной из станций Львовской железной дороги в отстойнике. После подтверждения владельца, будет инициироваться вопрос их принудительного изъятия.

Напоминаем

В БЭБ функционирует официальный телеграмм бот, с помощью которого граждане могут сообщать о случаях необоснованного повышения цен, а также о препятствовании ведению бизнеса, факты незаконных действий с гуманитарной помощью или другие правонарушения в сфере экономики.

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