В Украине инициировали национализацию российских цистерн для сжиженного газа на 35 млн грн

Детали

Так, по результатам проверочных мероприятий предприятий, осуществляющих транспортировку горюче-смазочных материалов в городе Мукачево, Закарпатской области сотрудники БЭБ установили имущество одного из предприятий российской федерации. Речь идет о 29 вагонах - цистернах для транспортировки сжиженного газа общей стоимостью 1 160 000 долларов США (более 35 млн гривен в эквиваленте). Указанная информация направлена в Фонд государственного имущества Украины и Укрзализныци. В настоящее время, по инициативе БЭБ, продолжается процедура национализации этого имущества.

Кроме того, в городе Ивано-Франковск сотрудники Бюро установили 2 железнодорожных вагона, по которым в адрес одного из предприятий также доставлялись ТМЦ из Российской Федерации. Вагоны, на сегодня находятся на одной из станций Львовской железной дороги в отстойнике. После подтверждения владельца, будет инициироваться вопрос их принудительного изъятия.

Напоминаем

В БЭБ функционирует официальный телеграмм бот, с помощью которого граждане могут сообщать о случаях необоснованного повышения цен, а также о препятствовании ведению бизнеса, факты незаконных действий с гуманитарной помощью или другие правонарушения в сфере экономики.