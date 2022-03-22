В Україні ініціювали націоналізацію російських цистерн для скрапленого газу на 35 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Бюро економічної безпеки України ініціювало націоналізацію майна російської федерації - близько 30 цистерн для скрапленого газу - на 35 млн грн, передає УНН із посиланням на БЕБ.
Деталі
Так, за результатами перевірочних заходів підприємств, що здійснюють транспортування паливно-мастильних матеріалів у місті Мукачево, Закарпатської області співробітники БЕБ встановили майно одного з підприємств російської федерації. Йдеться про 29 вагонів - цистерн для транспортування скрапленого газу загальною вартістю 1 160 000 доларів США (понад 35 млн гривень в еквіваленті). Зазначена інформація направлена до Фонду Державного Майна України та Укрзалізниці. На даний час, за ініціативи БЕБ, триває процедура націоналізації цього майна.
Крім того, у місті Івано-Франківськ співробітники Бюро встановили 2 залізничні вагони, якими на адресу одного з підприємств також доставлялися ТМЦ з російської федерації. Вагони, на сьогодні знаходяться на одній із станцій Львівської залізниці у відстійнику. Після підтвердження власника, ініціюватиметься питання їх примусового вилучення.
Нагадуємо
У БЕБ функціонує офіційний телеграм бот, за допомогою якого громадяни можуть повідомляти про випадки необґрунтованого підвищення цін, а також про перешкоджання веденню бізнесу, факти незаконних дій з гуманітарною допомогою або інші правопорушення у сфері економіки.