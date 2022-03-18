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В Украине разрешили арест Медведчука

В Украине разрешили арест Медведчука

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения - содержание под стражей Виктора Медведчука, передает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта.

Ранее следователи ГБР и прокуроры офиса Генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука.

Напомним, народного депутата, председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Место пребывания фигуранта устанавливается.

Добавим

В ГБР вернулись к украинцам, которые находятся на территории государства и за его пределами, в случае имеющейся информации о возможном месте пребывания Виктора Медведчука, просим немедленно сообщать в ГБР на электронный адрес[email protected]и по телефону +38 (044) 356 40 00 (дополнительный 21 10).

Ранее

27 февраля народный депутат от "Оппозиционной платформы — За життя " Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации, сбежал из под домашнего ареста.

Контекст

8 октября народному депутату Виктору Медведчуку сообщили о подозрении относительно государственной измены и содействии деятельности террористической организации. По словам Генпрокурора Ирины Венедиктовой, в деле речь идет, в частности, о закупке угля с ВОТ у террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Венедиктова сообщала, что прокуратура будет ходатайствовать об избрании для Медведчука ареста или залога в 1 миллиард.

12 октября Печерский районный суд Киева, впрочем, отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Как писал УНН, в мае народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

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