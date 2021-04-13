В Украине из-за пандемии коронавируса пассажиропоток в аэропортах сократился в два раза
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. За январь-март 2021 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной авиационной службы Украины.
Детали
За январь-март 2021 объемы пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшились на 43,9% и составили 1089,7 тыс. чел., в том числе международные - на 43,9% и составили 980,3 тыс. чел.
Отмечают, что пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 54,3% и составили 1840 тыс. чел., в том числе в международном сообщении - на 55,4% и составили 1617,8 тыс. чел.
В течение января - марта 2020 украинскими авиакомпаниями выполнено 10300 коммерческих рейсов (сокращение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 37,6%), в т.ч. международных - 7900 (сокращение - на 42,7%).
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