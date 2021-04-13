В Україні через пандемію коронавірусу пасажиропотік в аеропортах зменшився удвічі

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За січень–березень 2021 року обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній зменшились на 43,9% та склали 1089,7 тис. чол., у тому числі міжнародні – на 43,9% та склали 980,3 тис. чол.

Зазначають, що пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 54,3% та становили 1840 тис. чол., у тому числі у міжнародному сполученні – на 55,4% та становили 1617,8 тис. чол.

Упродовж січня – березня 2020 року українськими авіакомпаніями виконано 10,3 тисяч комерційних рейсів (скорочення порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 37,6%), у т.ч. міжнародних – 7,9 тисяч (скорочення – на 42,7%).

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