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В Украине блокировали деятельность контрабандного наркобизнеса с прибылью в 1 млн грн

Киев • УНН

 • 16228 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. На территории Ровенской и Волынской областей правоохранители блокировали деятельность межрегиональной организованной группы, участники которой занимались контрабандой прекурсоров и сбытом метамфетамина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Украине блокировали деятельность контрабандного наркобизнеса с прибылью в 1 млн грн

По данным спецслужбы, организовал наркобизнес ранее судимый за аналогичные преступления житель Ровно. В состав криминальной группировки входили также супруги с Волыни, которые непосредственно осуществляли контрабандные поставки в Украину псевдоэфедриносодержащих таблеток "Cirrus". Перерабатывали прекурсор в нарколаборатории, обустроенной в частном домовладении еще одного участника группы в Ровенской области.

Готовый "товар" дельцы сбывали розничными партиями среди местных наркозависимых. По предварительным оценкам, такой "бизнес" ежемесячно приносил более миллиона гривен нелегального дохода.

В начале октября правоохранители задержали супругов контрабандистов на таможенном посту "Устилуг" Волынской таможни во время очередной попытки ввоза более тысячи ста псевдоэфедриносодержащих таблеток.

Одновременно в Ровенском районе был задержан организатор сделки и еще один из сообщников. Во время обысков по месту жительства и в подсобных помещениях фигурантов дела, а также в нарколаборатории правоохранители обнаружили большое количество прекурсоров, расфасованные и подготовленные к сбыту наркотики.

В рамках открытого уголовного производства злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) и 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Киевской области обнаружили и ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина.

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