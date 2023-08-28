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В Украине 32 медучреждения оборудованы солнечными панелями - Минздрав

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КИЕВ. 28 августа. УНН. В 32 медицинских учреждениях страны с начала полномасштабной войны были установлены солнечные панели с инвенторами и аккумуляторами, которые могут накапливать энергию и обеспечивать аварийным электропитанием в случае отключений электроэнергии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины, передает УНН.

Цитата

"В прошлом году вся Украина и наша медицинская система прошли сверхтяжелую зиму. В этом году мы прекрасно понимаем, чего потенциально ожидать от врага. Соответственно готовимся к отопительному сезону заранее. Сегодня все медучреждения обеспечены генераторами, критическая потребность полностью закрыта. Не менее важным является и развитие современных технологий, которые позволяют усилить нашу энергетическую безопасность. В частности, установка солнечных станций. Сейчас ими оборудованы уже 32 медицинских учреждения. Спасибо нашим международным партнерам за помощь, чтобы мы могли обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи пациентам”, – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Дополнение

Отмечается, что солнечные панели могут использовать солнечную энергию в качестве источника питания и накапливать ее. Это помогает экономить на электроэнергии, которая может быть использована для других нужд медучреждений.

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