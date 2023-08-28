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В Україні 32 медзаклади обладнані сонячними панелями - МОЗ

В Україні 32 медзаклади обладнані сонячними панелями - МОЗ

Київ • УНН

 • 626284 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. У 32 медичних закладах країни з початку повномасштабної війни було встановлено сонячні панелі з інвенторами та акумуляторами, які можуть накопичувати енергію та забезпечувати аварійним електроживленням у разі відключень електроенергії. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України, передає УНН.

Цитата

"Минулого року вся Україна та наша медична система пройшли надважку зиму. Цього року ми чудово розуміємо, чого потенційно очікувати від ворога. Відповідно готуємося до опалювального сезону заздалегідь. Сьогодні всі медустанови забезпечені генераторами, критична потреба повністю закрита. Не менш важливим є і розвиток сучасних технологій, які дозволяють посилити нашу енергетичну безпеку. Зокрема, встановлення сонячних станцій. Наразі ними обладнані вже 32 медичних заклади. Дякую нашим міжнародним партнерам за допомогу, аби ми могли забезпечити безперебійне надання медичної допомоги пацієнтам”, – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Доповнення

Зазначається, що сонячні панелі можуть використовувати сонячну енергію як джерело живлення та накопичувати її. Це допомагає економити на електроенергії, що може бути використано для інших потреб медзакладів.

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