В Україні 32 медзаклади обладнані сонячними панелями - МОЗ

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"Минулого року вся Україна та наша медична система пройшли надважку зиму. Цього року ми чудово розуміємо, чого потенційно очікувати від ворога. Відповідно готуємося до опалювального сезону заздалегідь. Сьогодні всі медустанови забезпечені генераторами, критична потреба повністю закрита. Не менш важливим є і розвиток сучасних технологій, які дозволяють посилити нашу енергетичну безпеку. Зокрема, встановлення сонячних станцій. Наразі ними обладнані вже 32 медичних заклади. Дякую нашим міжнародним партнерам за допомогу, аби ми могли забезпечити безперебійне надання медичної допомоги пацієнтам”, – зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Доповнення

Зазначається, що сонячні панелі можуть використовувати сонячну енергію як джерело живлення та накопичувати її. Це допомагає економити на електроенергії, що може бути використано для інших потреб медзакладів.

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