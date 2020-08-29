В Украине 1 сентября ожидается жара до + 31°
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В Украине 1 сентября в западных и северных областях ожидается жара до 25-31°. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Как отметили в Укргидрометцентре, в ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков; только: в понедельник - в карпатском регионе, во вторник - в западных областях ожидаются кратковременные грозовые дожди.
Ветер преимущественно южный, умеренный.
"Температура ночью 12-18°, днем 29-35°, 1 сентября в западных и северных областях жара ослабеет до 25-31°, на крайнем западе до 22-27°", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН 28 августа, в ближайшие три дня в Украине без осадков.