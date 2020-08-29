В Україні 1 вересня очікується спека до +31°
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. В Україні 1 вересня у західних та північних областях очікується спека до 25-31°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Як відзначили в Укргідрометцентрі, у найближчі три доби в Україні переважно без опадів; лише: у понеділок — у карпатському регіоні, у вівторок — у західних областях очікуються короткочасні грозові дощі.
Вітер переважно південний, помірний.
“Температура вночі 12-18°, вдень 29-35°, 1 вересня у західних та північних областях спека послабшає до 25-31°, на крайньому заході до 22-27°”, — повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН 28 серпня, у найближчі три дні в Україні без опадів.