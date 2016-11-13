В "Укртрансгазе" опровергли информацию о якобы замерзающем Геническе

ukru
15 марта, 19:03 • 111067 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154779 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130398 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123466 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108690 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103479 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100096 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129538 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129701 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127607 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

Си Цзиньпин отклонил приглашение на саммит в Брюсселе: детали

16 марта, 06:06 • 65494 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 26988 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 39301 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 22402 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 51582 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129538 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129189 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265371 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294576 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230743 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 7168 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107207 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129701 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113144 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130319 просмотра
Актуальное
В "Укртрансгазе" опровергли информацию о якобы замерзающем Геническе

В "Укртрансгазе" опровергли информацию о якобы замерзающем Геническе

Киев • УНН

 • 14383 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. На сегодня в Геническом районе объемов газа для обеспечения потребностей населения города более чем достаточно. Об этом в комментарии УНН сообщил Президент ПАО "Укртрансгаз" Игорь Прокопив, комментируя заявление российских властей оккупированного Крыма о том, что начал поступать газ с полуострова в город Геническ и Генический район на материковой территории Украины.

"Геническ будет иметь проблему в 20-30 тыс. кубов в сутки, если будет мороз хотя бы 15-20 градусов, таких морозов нет сегодня. Погода в Геническе сейчас +7, +9, снега нет, идет дождь. И никакой проблемы на сегодня нет. Избыток добытого летом газа, который не могут потребить жители Геническа, передается для временного хранения в подземное хранилище газа, которое расположено на временно оккупированной территории. Если зимой газа не хватает - то он направляется из ПХГ в Геническ для покрытия. Но, повторюсь, сейчас такой надобности нет", - отметил он.

Также, И.Прокопив отметил, что сообщения о якобы замерзающем Геническе и российской помощи ему - очередной пиар России.

"Выступил глава Херсонской РГА, сказал, что газа есть с избытком. Путину хочется пиариться - пусть пиарится, ради Бога. Он всегда на этом пытается пиариться. Но я никакой проблемы с газом не вижу", - сказал он.

Напомним, по словам главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, сообщение о якобы замерзающем Геническе и российской помощи ему - ложь.

Как отмечал УНН, в аннексированном Крыму сообщили, что начал поступать газ с полуострова в город Геническ и Генический район на материковой территории Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы