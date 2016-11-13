В "Укртрансгазе" опровергли информацию о якобы замерзающем Геническе

"Геническ будет иметь проблему в 20-30 тыс. кубов в сутки, если будет мороз хотя бы 15-20 градусов, таких морозов нет сегодня. Погода в Геническе сейчас +7, +9, снега нет, идет дождь. И никакой проблемы на сегодня нет. Избыток добытого летом газа, который не могут потребить жители Геническа, передается для временного хранения в подземное хранилище газа, которое расположено на временно оккупированной территории. Если зимой газа не хватает - то он направляется из ПХГ в Геническ для покрытия. Но, повторюсь, сейчас такой надобности нет", - отметил он.

Также, И.Прокопив отметил, что сообщения о якобы замерзающем Геническе и российской помощи ему - очередной пиар России.

"Выступил глава Херсонской РГА, сказал, что газа есть с избытком. Путину хочется пиариться - пусть пиарится, ради Бога. Он всегда на этом пытается пиариться. Но я никакой проблемы с газом не вижу", - сказал он.

Напомним, по словам главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, сообщение о якобы замерзающем Геническе и российской помощи ему - ложь.

Как отмечал УНН, в аннексированном Крыму сообщили, что начал поступать газ с полуострова в город Геническ и Генический район на материковой территории Украины.