В "Укртрансгазі" спростували інформацію про нібито замерзаючий Генічеськ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На сьогодні у Генічеському районі обсягів газу для забезпечення потреб населення міста більше ніж достатньо. Про це у коментарі УНН повідомив Президент ПАТ "Укртрансгаз" Ігор Прокопів, коментуючи заяву російської влади окупованого Криму про те, що почав надходити газ з півострова в місто Генічеськ і Генічеський район, що на материковій території України.
“Генічеськ буде мати проблему у 20-30 тис. кубів у добу, якщо буде мороз хоча б 15—20 градусів, таких морозів немає сьогодні. Погода у м.Генічеськ зараз +7, +9, снігу немає, іде дощ... І жодної проблеми на сьогодні немає. Надлишок видобутого влітку газу, який не можуть спожити жителі Генічеська, передається для тимчасового зберігання в підземне сховище газу, яке розташоване на тимчасово окупованій території. Якщо взимку газу не вистачає — то він направляється із ПСГ до Генічеська для покриття. Але, повторююсь, на зараз такої потреби немає,” — наголосив він.
Також, І.Прокопів зазначив, що повідомлення про нібито замерзаючий Геніческ і російську допомогу йому — черговий піар Росії.
“Виступив голова Херсонської РДА, сказав, що газу поки що є з надлишком. Путіну хочеться піаритись — нехай париться, ради Бога. Він завжди на цьому пробує піаритись. Але я ніякої проблеми із газом не бачу”, — сказав він.
Нагадаємо, за словами голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, повідомлення про нібито замерзаючий Генічеськ і російську допомогу йому — брехня.
Як зазначав УНН, в анексованому Криму повідомили, що почав надходити газ з півострова в місто Генічеськ і Генічеський район на материковій території України.