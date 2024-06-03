В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо.

В Украину начали возвращаться крупнейшие компании по контейнерным перевозкам. В частности, сообщение восстанавливают немецкая и датская судоходные компании. Основным портом станет город Черноморск. Чтобы вернуть перевозчиков, еще осенью прошлого года глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер ввел новые экспортные правила, и только за полгода поступления в бюджет от этих сборов выросли с 15 до 60 млрд долл., передает УНН.

Детали

Изменения в регламентах работы с экспортерами в портах Одесской области легли в приказ №19, который Кипер подписал в прошлом году осенью. Он убежден, что новые правила уже доказали свою эффективность, и в качестве аргумента приводит показатели бюджетных поступлений.

"Фактическое начало работы приказа - сентябрь. Рабочая такая была валютная выручка возвращена - это 15 млрд долл., сегодня мы доходим до 60 млрд долл. Что мы имеем в сухом остатке: возвращаются средства - это выплата зарплаты, это выплата по кругу массы налогов, которые мы даже посчитать не можем", - комментирует он.

Согласно приказу №19, продавец должен декларировать историю происхождения своей агропродукции – где выращена, когда и кем, как хранилась и транспортировалась. А главное - все расчеты только безналичные.

"Теневой рынок, он больше конкурентоспособен в части закупки, потому что он за "нал" – он не оплачивает налоговые платежи в местный и государственные бюджеты. Соответственно, это создает проблему "белым" игрокам.

Я могу сказать, что аграрии везут к нам зерно, они понимают, что мы - "белая" компания. Мы платим налоги - налоги остаются", - комментирует директор по взаимодействию с органами власти компании "Нибулон" Михаил Ризак.

О положительных изменениях в работе через принятие приказа рассказывают сельхозпроизводители Одесской области. К примеру, фермер Владимир рассказал о росте урожайности, стабилизации рынка и закупочных ценах на продукцию.

"Цена стабилизировалась, и слава Богу. Мы сегодня продаем по практически довоенной цене. Так можно работать - проблем нет: продаем за 8200 грн с НДС за тонну, а себестоимость при этом примерно 6000 тыс. грн", - комментирует он.

Добавим, что приказ был подписан в августе 2023 года и с тех пор перекрывал возможность вывоза агропродукции, купленной у фермеров за "кэш" через порты Одесской области. Многие игроки рынка восприняли нововведение критически, но в результате - выиграли от этого и бизнес, и государство.