До України повернулися найбільші судноплавні перевізники: надходження у бюджет зросли вчетверо.

В Україну почали повертатися найбільші компанії з контейнерних перевезень. Зокрема, сполучення відновлюють німецька і данська судноплавні компанії. Основним портом стане місто Чорноморськ. Щоб повернути перевізників, ще восени минулого року очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер запровадив нові експортні правила, і лише за пів року надходження в бюджет від цих зборів зросли із 15 до 60 млрд дол., передає УНН.

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Зміни в регламентах роботи з експортерами в портах Одеської області лягли в наказ №19, який Кіпер підписав торік восени. Він переконаний, що нові правила вже довели свою ефективність, і як аргумент наводить показники бюджетних надходжень.

"Фактичний початок роботи наказу – вересень. Робоча така була валютна виручка повернена - це 15 млрд дол., сьогодні ми доходимо до 60 млрд дол. Що ми маємо в сухому залишку: повертаються кошти - це виплата зарплати, це виплата по колу маси податків, які ми навіть порахувати не можемо", - коментує він.

Відповідно до наказу №19, продавець має декларувати історію походження своєї агропродукції – де вирощена, коли і ким, як зберігалася і транспортувалася. А головне - усі розрахунки лише безготівкові.

"Тіньовий ринок, він більше конкурентоздатний у частині закупки, тому що він за "нал" – він не оплачує податкові платежі у місцевий і державні бюджети. Відповідно, це створює проблему "білим" гравцям.

Я можу сказати, що аграрії везуть до нас зерно, вони розуміють, що ми - "біла" компанія. Ми платимо податки – податки залишаються", - коментує директор із взаємодії з органами влади компанії "Нібулон" Михайло Різак.

Про позитивні зміни в роботі через ухвалення наказу розповідають сільгоспвиробники Одещини. Так, до прикладу, фермер Володимир розповів про ріст врожайності, стабілізацію ринку та закупівельних цін на продукцію.

"Ціна стабілізувалася, і слава Богу. Ми сьогодні продаємо по практично довоєнній ціні. Так можна працювати – проблем немає: продаємо за 8200 грн з ПДВ за тонну, а собівартість при цьому приблизно 6 тис. грн", - коментує він.

Додамо, що наказ був підписаний у серпні 2023 року і відтоді перекривав можливість вивозу агропродукції, купленої у фермерів за "кеш" через порти Одещини. Багато гравців ринку сприйняли нововведення критично, але в результаті - виграли від цього і бізнес, і держава.