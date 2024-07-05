В Украину из Германии прибыл третий Patriot
Киев • УНН
В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии, а его украинский экипаж успешно прошел подготовку в Германии.
В Украину уже прибыла третья система Patriot из Германии, его украинский экипаж успешно прошел подготовку в ФРГ, сообщил в соцсети Х в пятницу посол Германии в Украине Мартин Йегер, пишет УНН.
В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет. Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии
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