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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину из Германии прибыл третий Patriot

В Украину из Германии прибыл третий Patriot

Киев  •  УНН

5 июля 2024, 09:48  •  32400 просмотра

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В Украину прибыл третий зенитно-ракетный комплекс Patriot из Германии, а его украинский экипаж успешно прошел подготовку в Германии.

В Украину уже прибыла третья система Patriot из Германии, его украинский экипаж успешно прошел подготовку в ФРГ, сообщил в соцсети Х в пятницу посол Германии в Украине Мартин Йегер, пишет УНН.

В Украину уже прибыл третий ЗРК Patriot из Германии. Он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет. Украинский экипаж системы за последние месяцы успешно прошел соответствующую подготовку в Германии

- написал Йегер.

Зеленский поручил Умерову выяснить у США даты поставки дополнительных комплексов Patriot2 июля 2024, 15:22 • 20289 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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germaniyaГермания
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