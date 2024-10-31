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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украину импортировали легковых авто на почти 3 млрд долларов: какие страны стали главными поставщиками

В Украину импортировали легковых авто на почти 3 млрд долларов: какие страны стали главными поставщиками

Киев  •  УНН

09:21 • 3308 просмотра

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За 8 месяцев 2023 года в Украину ввезли 215,6 тыс. легковых авто на сумму почти $3 млрд. Германия, США и Китай стали крупнейшими экспортерами автомобилей.

С января по август в Украину было завезено 215,6 тыс. легковых авто (новых и бывших в употреблении). Такое количество автомобилей -  на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Государственной службы статистики, пишет УНН

Детали 

Как сообщается, общая таможенная стоимость этих авто составила $2млрд 933млн, что на 19% больше, чем в прошлом году.

 Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено почти 42,5 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

 ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

  • Германия - 42 468 единиц (-5%);
  • США - 34 590 (+63%);
  • Китай - 25 604 (+102%);
  • Япония - 21 934 (+14%);
  • Республика Корея - 11 159 (+63%);
  • Франция - 10 741 (-36%);
  • Словакия - 9 651 (+52%);
  • Мексика - 9 391 (+77%);
  • Чехия - 9 117 (-21%);
  • Великобритания - 9 070 (-8%). 

Напомним 

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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kitaiКитай
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ukrainaУкраина