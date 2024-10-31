В Украину импортировали легковых авто на почти 3 млрд долларов: какие страны стали главными поставщиками
Киев • УНН
За 8 месяцев 2023 года в Украину ввезли 215,6 тыс. легковых авто на сумму почти $3 млрд. Германия, США и Китай стали крупнейшими экспортерами автомобилей.
С января по август в Украину было завезено 215,6 тыс. легковых авто (новых и бывших в употреблении). Такое количество автомобилей - на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Государственной службы статистики, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, общая таможенная стоимость этих авто составила $2млрд 933млн, что на 19% больше, чем в прошлом году.
Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено почти 42,5 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:
- Германия - 42 468 единиц (-5%);
- США - 34 590 (+63%);
- Китай - 25 604 (+102%);
- Япония - 21 934 (+14%);
- Республика Корея - 11 159 (+63%);
- Франция - 10 741 (-36%);
- Словакия - 9 651 (+52%);
- Мексика - 9 391 (+77%);
- Чехия - 9 117 (-21%);
- Великобритания - 9 070 (-8%).
Напомним
С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.