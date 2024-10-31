В Украину импортировали легковых авто на почти 3 млрд долларов: какие страны стали главными поставщиками

С января по август в Украину было завезено 215,6 тыс. легковых авто (новых и бывших в употреблении). Такое количество автомобилей - на 15% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на данные Государственной службы статистики, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, общая таможенная стоимость этих авто составила $2млрд 933млн, что на 19% больше, чем в прошлом году.

Крупнейшим поставщиком легковушек была Германия, откуда в Украину было завезено почти 42,5 тыс. авто.

Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.

ТОП-10 стран поставщиков легковых авто:

Германия - 42 468 единиц (-5%);

США - 34 590 (+63%);

Китай - 25 604 (+102%);

Япония - 21 934 (+14%);

Республика Корея - 11 159 (+63%);

Франция - 10 741 (-36%);

Словакия - 9 651 (+52%);

Мексика - 9 391 (+77%);

Чехия - 9 117 (-21%);

Великобритания - 9 070 (-8%).

Напомним

С января по сентябрь 2024 года на приобретение новых легковых авто украинцы потратили более 93 млрд грн. Это на 21% больше, чем в прошлом году.