В украинском плену находятся 20 российских военных, которые после обмена снова сдались Силам обороны

Российские военнопленные сдаются повторно в плен после обмена, на сегодня в украинском плену находится уже 20 таких российских солдат. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ), пишет УНН.

Это еще одно подтверждение того, что российские военнослужащие хорошо знают: Украина неукоснительно соблюдает нормы международного гуманитарного права и требования Женевских конвенций по обращению с военнопленными. Те, кто уже находился в украинском плену, на собственном опыте убедились, что Украина обеспечивает надлежащие условия содержания, а к российским пленным относятся по-человечески - заявили в Коордштабе.

Кроме этого, как отмечает заместитель главы КШППВ Андрей Юсов, "важно, чтобы как можно больше россиян сдавались в плен. Каждый такой военнопленный пополняет обменный фонд и увеличивает наши возможности возвращать домой украинских защитников из российской неволи".

Также наличие военных, которые повторно сдались в плен, демонстрирует принципиальную разницу между подходами Украины и России к собственным военнослужащим.

В Украине военные, вернувшиеся из плена, имеют законное право уволиться с военной службы по собственному желанию. Российское же командование после обмена не оставляет своим солдатам выбора – все они снова отправляются на передовую - говорится в сообщении.

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