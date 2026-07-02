В Украине завтра не планируют отключать свет 2 июля 2026

В пятницу, 3 июля, не планируется вводить отключения света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, в пятницу, применение мер ограничения потребления не планируется - говорится в сообщении.

В Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно в вечерние часы, а пользование электроприборами стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00.

Напомним

В результате российских атак 2 июля есть новые обесточивания в Киеве, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также сложной является ситуация в Сумской области - там обесточено наибольшее количество потребителей.