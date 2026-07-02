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В Украине завтра не планируют отключать свет 2 июля 2026

Киев • УНН

 • 1098 просмотра

В пятницу, 3 июля, отключения света вводить не будут. Потребителей призывают экономно использовать электроэнергию в вечерние часы.

В Украине завтра не планируют отключать свет

В пятницу, 3 июля, не планируется вводить отключения света, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, в пятницу, применение мер ограничения потребления не планируется 

- говорится в сообщении. 

В Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно в вечерние часы, а пользование электроприборами стоит перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00. 

Напомним 

В результате российских атак 2 июля есть новые обесточивания в Киеве, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Также сложной является ситуация в Сумской области - там обесточено наибольшее количество потребителей.  

Павел Башинский

Общество