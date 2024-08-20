В Украине запустили портал о маршрутах автобусов за границу
Киев • УНН
Министерство развития общин представило новый государственный портал autobus.gov.ua с информацией о регулярных международных автобусных маршрутах. Ресурс создан для повышения качества и безопасности перевозок, помощи в выборе перевозчика и планировании маршрута.
В Украине запустили портал с информацией о регулярных международных автобусных маршрутах, сообщили во вторник в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.
Детали
"Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры представляет новый государственный портал autobus.gov.ua. Это место, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах", - говорится в сообщении.
Ресурс, как указано, создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок.
Портал должен помочь:
- выбрать легального и проверенного перевозчика;
- спланировать безопасный маршрут;
- узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей
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