В Украине запустили портал о маршрутах автобусов за границу

В Украине запустили портал с информацией о регулярных международных автобусных маршрутах, сообщили во вторник в Министерстве развития громад, территорий и инфраструктуры, пишет УНН.

Детали

"Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры представляет новый государственный портал autobus.gov.ua. Это место, где можно найти информацию о регулярных международных автобусных маршрутах", - говорится в сообщении.

Ресурс, как указано, создан для повышения качества и безопасности международных автобусных перевозок.

Портал должен помочь:

выбрать легального и проверенного перевозчика;

спланировать безопасный маршрут;

узнать, какой пункт пропуска будет пересекать автобус и можно ли рассчитывать на отсутствие физических очередей

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