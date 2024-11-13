В Украине запустили платформу для технологического бизнеса CodeUA: что это такое и как работает
Киев • УНН
В Украине запустили платформу CodeUA для поиска партнерств между иностранными компаниями и украинскими IT-разработчиками. Цель проекта - увеличить долю IT в ВВП и превратить Украину в технологический хаб.
Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о запуске платформы для технологического бизнеса CodeUA, передает УНН.
По словам Федорова, CodeUA - это глобальный маркетплейс топовых украинских технологических компаний. На платформе крупные иностранные крупные бизнесы будут искать партнеров среди наших ІТ-специалистов.
Как работает CodeUA
Как Upwork для глобального бизнеса и ИТ-компаний. Заказчик выбирает нужные категории, а CodeUA предлагает исполнителей. В будущем добавим ИИ-помощника, который будет искать самые подходящие варианты.
Для украинских компаний CodeUA это возможность найти новые партнерства, привлечь инвестиции или заключить выгодные контракты. В результате это повлияет на экспортные экономические показатели отрасли и рост доли ІТ в ВВП страны.
Наши ІТ-специалисты создают крутые решения, которыми пользуются миллионы людей со всего мира. Ryanair, Cisco Motorola, Volvo, Volkswagen объединяет одно - они используют украинский код, поэтому должно появляться больше таких кейсов. Мы должны создать удобные условия для развития технического бизнеса, чтобы превратить Украину в хаб технологических инноваций. CodeUA уже работает по ссылке - https://codeua.com. Делаем украинский код известным на весь мир, а цифровую экономику - основой для поддержки и дальнейшего восстановления страны