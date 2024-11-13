В Украине запустили платформу для технологического бизнеса CodeUA: что это такое и как работает

Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил о запуске платформы для технологического бизнеса CodeUA, передает УНН.

По словам Федорова, CodeUA - это глобальный маркетплейс топовых украинских технологических компаний. На платформе крупные иностранные крупные бизнесы будут искать партнеров среди наших ІТ-специалистов.

Как работает CodeUA

Как Upwork для глобального бизнеса и ИТ-компаний. Заказчик выбирает нужные категории, а CodeUA предлагает исполнителей. В будущем добавим ИИ-помощника, который будет искать самые подходящие варианты.

Для украинских компаний CodeUA это возможность найти новые партнерства, привлечь инвестиции или заключить выгодные контракты. В результате это повлияет на экспортные экономические показатели отрасли и рост доли ІТ в ВВП страны.