В Украине за год раскрыли до 95% умышленных убийств по "горячим следам"
Киев • УНН
Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил о раскрытии 95% умышленных убийств и 98% тяжких телесных повреждений за год. Полиция ликвидировала 387 преступных групп и предотвратила девять терактов.
В Украине за год раскрыли до 95% умышленных убийств и 98% тяжких телесных повреждений по "горячим следам", сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в посвященном Дню Национальной полиции Украины посте в соцсетях 4 июля, пишет УНН.
Только за последние 12 месяцев полиция зарегистрировала 8,9 миллиона обращений граждан, начала 279,3 тысячи уголовных производств, а почти 95% умышленных убийств и 98% тяжких телесных повреждений раскрыто "по горячим следам"
По его словам, "за это время мы ликвидировали 387 организованных преступных групп, задокументировали 19,5 тысячи киберпреступлений, раскрыли 4,7 тысячи фактов незаконного обращения с оружием и почти 59 тысяч наркопреступлений, а также обеспечили реальное возмещение государству и гражданам почти 1,6 миллиарда гривен убытков".
"С начала полномасштабной войны мы начали более 220 тысяч уголовных производств по военным преступлениям", - продолжил глава Нацполиции.
Взрывотехники полиции, указал он, совершили 166 тысяч выездов и уничтожили почти 225 тысяч боеприпасов.
"Только в этом году совместно с СБУ удалось предотвратить девять терактов", - сообщил Выговский.
Он указал, что ежедневно на улицах страны безопасность обеспечивают 6 тысяч нарядов полиции и 2,6 тысячи полицейских офицеров общин, показав работу полиции на видео.
"В этом видео нет постановочных кадров. Здесь — реальная работа украинских полицейских. Минуты, от которых зависит судьба человека. Уже который год полицейские под взрывами, где нужно принимать решения за считанные секунды. Часто именно эти решения становятся единственным шансом найти защиту и спасение", — отметил глава Нацполиции.
Работу полицейских в профессиональный праздник отметили также Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
По случаю Дня Национальной полиции Украины Президент отметил государственными наградами полицейских и воинов подразделений полиции.