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В Украине введены графики экстренных отключений электроэнергии

В Украине введены графики экстренных отключений электроэнергии

Киев  •  УНН

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НЭК «Укрэнерго» объявила об ограничении электроснабжения из-за масштабной ракетной атаки 25 декабря. россия осуществляет удары с Черного моря и аэродрома Оленья, используя бомбардировщики Ту-95МС.

В НЭК "Укрэнерго" анонсировали отключение света. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram, передает УНН.

Детали

В среду, 25 декабря, утром в "Укрэнерго" сообщили, что снова будут ограничения электроснабжения.

В связи с масштабной ракетной атакой - применены средства ограничения потребления

- говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что графики применения отключений в вашем регионе можно узнать на сайте и официальных страницах вашего облэнерго.

Напомним 

Утром 25 декабря россия начала ракетную атаку на Украину с Черного моря. С аэродрома Оленья подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также продолжаются атаки дронами.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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