В Украине введены графики экстренных отключений электроэнергии

В НЭК "Укрэнерго" анонсировали отключение света. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram, передает УНН.

Детали

В среду, 25 декабря, утром в "Укрэнерго" сообщили, что снова будут ограничения электроснабжения.

В связи с масштабной ракетной атакой - применены средства ограничения потребления - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" добавили, что графики применения отключений в вашем регионе можно узнать на сайте и официальных страницах вашего облэнерго.

Напомним

Утром 25 декабря россия начала ракетную атаку на Украину с Черного моря. С аэродрома Оленья подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также продолжаются атаки дронами.