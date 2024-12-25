В Украине введены графики экстренных отключений электроэнергии
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» объявила об ограничении электроснабжения из-за масштабной ракетной атаки 25 декабря. россия осуществляет удары с Черного моря и аэродрома Оленья, используя бомбардировщики Ту-95МС.
В НЭК "Укрэнерго" анонсировали отключение света. Об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram, передает УНН.
Детали
В среду, 25 декабря, утром в "Укрэнерго" сообщили, что снова будут ограничения электроснабжения.
В связи с масштабной ракетной атакой - применены средства ограничения потребления
В "Укрэнерго" добавили, что графики применения отключений в вашем регионе можно узнать на сайте и официальных страницах вашего облэнерго.
Напомним
Утром 25 декабря россия начала ракетную атаку на Украину с Черного моря. С аэродрома Оленья подняли стратегические бомбардировщики Ту-95МС, также продолжаются атаки дронами.