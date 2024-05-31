В Украине циркулирует около 30-35 субвариантов "Омикрон" - Минздрав

В Украине сейчас фиксируется циркуляция около 30-35 подтипов штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телемарафона в пятницу, передает корреспондент УНН.

Все мутации COVID-19 сейчас происходят вокруг вариации "Омикрон". "Омикрон" был последней мутацией, с которой столкнулся мир, и он настолько прочно вошел в популяцию человеческую, что он остается сейчас основным. Основные мутации происходят как раз вокруг этого штамма "Омикрон", и сейчас мы фиксируем по территории Украины около 30-35 штаммов, но все они вокруг "Омикрон" - сказал Кузин.

По его словам, важно понять, что "Омикрон" протекает, действительно, с одной стороны в довольно легкой форме, но у людей, имеющих проблемы с иммунитетом, сопутствующие неинфекционные заболевания - сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, - он может вызвать достаточно тяжелое течение. Это приводит чаще всего к летальным исходам.

Кузин отметил, что изменения произошли в том числе и в вакцинации.

"Потому что сейчас вакцина, которая пользуется спросом и имеет сейчас наибольшую доказательную базу, – это как раз "Омикрон"-специфическая вакцина Pfizer, который используется исключительно для формирования иммунитета вокруг всей линейки "Омикрон", - рассказал Кузин.

Дополнение

Во время эпидемического сезона 2023/2024, который заканчивается 1 июня, заболеваемость COVID-19, несмотря на то, что она составляла небольшую долю от общего количества людей, которые болели им, протекала достаточно тяжело у людей, и эта тенденция сохраняется.