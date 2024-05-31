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В Україні циркулює близько 30-35 субваріантів "Омікрон" - МОЗ

Київ • УНН

 • 19350 перегляди

За словами заступника міністра і головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, наразі в Україні циркулює близько 30-35 підтипів штаму коронавірусу "Омікрон".

В Україні наразі фіксується циркуляція близько 30-35 підтипів штаму коронавірусу "Омікрон". Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

Усі мутації COVID-19 зараз відбуваються навколо варіації "Омікрон". "Омікрон" був останньою мутацією, з якою стикнувся світ, і він настільки міцно увійшов в популяцію людську, що він залишається зараз основним. Основні мутації відбуваються якраз навколо цього штаму "Омікрон", і зараз ми фіксуємо по території України біля 30-35 штамів, але всі вони навколо "Омікрон"

- сказав Кузін.

За його словами, важливо зрозуміти, що "Омікрон" протікає, дійсно, з одного боку в доволі легкій формі, але у людей, які мають проблеми з імунітетом, супутні неінфекційні захворювання - цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, - він може викликати достатньо важкий перебіг. Це призводить найчастіше до летальних випадків.

Кузін зауважив, що зміни відбулися в тому числі й у вакцинації.

"Тому що зараз вакцина, яка користується попитом й має зараз найбільшу доказову базу, – це якраз "Омікрон"-специфічна вакцина Pfizer, який використовується виключно для формування імунітету навколо усієї лінійки "Омікрон", - розповів Кузін.

Доповнення

Під час епідемічного сезону 2023/2024, який закінчується 1 червня, захворюваність на COVID-19 попри те, що вона становила невелику частку від загальної кількості людей, які хворіли на нього, протікала достатньо важко у людей, і ця тенденція зберігається.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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