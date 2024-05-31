Кузін про підсумки епідсезону в Україні: захворюваність на COVID-19 протікала важко й тенденція зберігається

Під час епідемічного сезону 2023/2024, який закінчується 1 червня, захворюваність на COVID-19 попри те, що вона складала не велику частку від загальної кількості людей, які хворіли на нього, протікала достатньо важко у людей й ця тенденція зберігається. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Епідемічний сезон стосовно грипу, ГРВІ закінчується 1 червня і зараз як раз його останній тиждень…Сумарно ми зареєстрували за весь епідемічний сезон біля 5 млн випадків захворювань на ГРВІ та грип й в тому числі COVID-19. В середньому це на 13% менше ніж в середньому по Україні за аналогічний епідемічний сезон, тобто він пройшов відносно спокійно - розповів Кузін.

За його словами, померло понад 1 тис. українців.

"Якщо подивитися по загальній картинці смертельних випадків, тобто по важкості його перебігу, то мусимо зафіксувати, що серед усіх померлих і це трохи більше ніж 1 тис. українців, левова частка, понад 90% складав COVID-19. Тобто COVID-19 попри те, що складав не велику частку від загальної кількості людей, які захворіли на нього, він протікав достатньо важко й ця тенденція зберігається. Так само зберігається тенденція, коли з вересня й по грудень в нас переважає циркуляція COVID-19 й починаючи з січня й до періоду літа у нас будуть переважати ГРВІ та грип", - сказав Кузін.

Він підсумував, що станом на сьогодні епідемічний сезон закінчується відносно спокійно, без суттєвих перевищень показників.

На жаль були летальні випадки на рівні трохи більш як 1 тис. українців – це в переважній більшості 90% люди, які не отримали вакцинацію й ці смертельні випадки викликані COVID-19 у людей похилого віку - зазначив Кузін.

Він зазначив, що прогнози на наступний епідемічний сезон будуть оприлюднені ближче до червня-липня цього року, й тоді зможуть сказати точно, які прогнози, або особливості будуть на наступний епідемічний сезон.

Доповнення

У квітні Кузін повідомляв, що COVID-19 в Україні забрав 866 життів у нинішньому епідсезоні.