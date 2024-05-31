Кузин об итогах эпидсезона в Украине: заболеваемость COVID-19 протекала тяжело и тенденция сохраняется

Во время эпидемического сезона 2023/2024, который заканчивается 1 июня, заболеваемость COVID-19 несмотря на то, что она составляла не большую долю от общего количества людей, которые болели им, протекала достаточно тяжело у людей и эта тенденция сохраняется. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Эпидемический сезон по гриппу, ОРВИ заканчивается 1 июня и сейчас как раз его последняя неделя...суммарно мы зарегистрировали за весь эпидемический сезон около 5 млн случаев заболеваний ОРВИ и гриппом и в том числе COVID-19. в среднем это на 13% меньше чем в среднем по Украине за аналогичный эпидемический сезон, то есть он прошел относительно спокойно - рассказал Кузин.

По его словам, умерло более 1 тыс. украинцев.

"Если посмотреть по общей картинке смертельных случаев, то есть по тяжести его течения, то должны зафиксировать, что среди всех умерших и это чуть более 1 тыс. украинцев, львиная доля, более 90% составлял COVID-19. то есть COVID-19 несмотря на то, что составлял не большую долю от общего количества людей, которые заболели им, он протекал достаточно тяжело и эта тенденция сохраняется. Так же сохраняется тенденция, когда с сентября и по декабрь у нас преобладает циркуляция COVID-19 и начиная с января и до периода лета у нас будут преобладать ОРВИ и грипп", - сказал Кузин.

Он подытожил, что по состоянию на сегодня эпидемический сезон заканчивается относительно спокойно, без существенных превышений показателей.

К сожалению были летальные случаи на уровне чуть более 1 тыс. украинцев – это в подавляющем большинстве 90% люди, которые не получили вакцинацию и эти смертельные случаи вызваны COVID-19 у пожилых людей - отметил Кузин.

Он отметил, что прогнозы на следующий эпидемический сезон будут обнародованы ближе к июню-июлю этого года, и тогда смогут сказать точно, какие прогнозы, или особенности будут на следующий эпидемический сезон.

Дополнение

В апреле Кузин сообщал, что COVID-19 в Украине унес 866 жизней в нынешнем эпидсезоне.