В Украине стали чаще регистрировать брак онлайн - в этом году каждый 4-й из 10

В Украине растет популярность онлайн-регистрации брака, в первом полугодии 2026 года онлайн зарегистрировано почти 40% браков, сообщили в Министерстве юстиции в четверг, пишет УНН.

В первом полугодии 2026 года в Украине зарегистрировано 79 516 браков, из них 30 488 - онлайн. Таким образом, 38,3% всех браков за этот период было заключено в электронной форме. Это свидетельствует о росте популярности онлайн-регистрации брака - сообщили в Минюсте.

Для сравнения, по данным ведомства, в течение 2025 года органами государственной регистрации актов гражданского состояния было составлено 165 587 актовых записей о браке, из них 18,4% - в электронной форме.

Сегодня услуга онлайн-регистрации брака, как указано, обеспечивается тремя цифровыми офисами ДРАГС - в Киеве, Львове и Днепре, что позволяет украинцам заключать брак дистанционно независимо от места пребывания.

Первым в сентябре 2024 года начал работу Цифровой офис государственной регистрации актов гражданского состояния Киевского межрегионального управления Министерства юстиции Украины. С тех пор здесь зарегистрировано 36 823 онлайн-брака. В сентябре 2025 года к проекту присоединились цифровые офисы ДРАГС во Львове и Днепре. С тех пор во Львове зарегистрировано 8 224 брака онлайн, в Днепре - 17 239.

Всего с начала работы цифровых офисов ДРАГС по состоянию на 1 июля 2026 года в электронной форме зарегистрировано 62 286 браков - указали в Минюсте.

В «Дії» стартует бета-тестирование онлайн-расторжения брака