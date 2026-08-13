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В Украине появилась новая профессия по противодействию техническим разведкам

Киев • УНН

 • 1138 просмотра

Госспецсвязи разработала профессиональный стандарт "Специалист по противодействию техническим разведкам", который внесён в Единый реестр квалификаций. Он определяет трудовые функции, компетенции и требования к образованию для подготовки кадров.

В Украине появилась новая профессия по противодействию техническим разведкам
Фото: Госспецсвязи

В Украине появилась новая профессия в сфере защиты информации - в Единый реестр квалификаций - классификатор профессий внесен новый профессиональный стандарт "Специалист по противодействию техническим разведкам". Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в Госспецсвязи, профессиональный стандарт определяет:

  • трудовые функции специалиста по противодействию техническим разведкам;
    • необходимые профессиональные компетенции;
      • требования к образованию, знаниям и практическим навыкам и т. д.

        Новый профессиональный стандарт будут использовать для подготовки кадров в образовательных учреждениях, оценки профессиональных квалификаций и формирования работодателями четких требований к работникам. Это унифицирует подходы к обучению и сертификации специалистов, повысит качество подготовки кадров и обеспечит соответствие их компетенций актуальным вызовам безопасности сектора безопасности и обороны, государственного управления и бизнеса

        - сообщили в Госспецсвязи.

        Напомним

        Директор Департамента киберзащиты Администрации Госспецсвязи Дмитрий Пахольченко предупредил о росте кибератак на бизнес через цепочки поставок.

        Евгений Устименко

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