В Украине появилась новая профессия по противодействию техническим разведкам
Киев • УНН
Госспецсвязи разработала профессиональный стандарт "Специалист по противодействию техническим разведкам", который внесён в Единый реестр квалификаций. Он определяет трудовые функции, компетенции и требования к образованию для подготовки кадров.
В Украине появилась новая профессия в сфере защиты информации - в Единый реестр квалификаций - классификатор профессий внесен новый профессиональный стандарт "Специалист по противодействию техническим разведкам". Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает УНН.
Детали
Как отметили в Госспецсвязи, профессиональный стандарт определяет:
- трудовые функции специалиста по противодействию техническим
разведкам;
- необходимые профессиональные компетенции;
- требования к образованию, знаниям и практическим навыкам и т. д.
Новый профессиональный стандарт будут использовать для подготовки кадров в образовательных учреждениях, оценки профессиональных квалификаций и формирования работодателями четких требований к работникам. Это унифицирует подходы к обучению и сертификации специалистов, повысит качество подготовки кадров и обеспечит соответствие их компетенций актуальным вызовам безопасности сектора безопасности и обороны, государственного управления и бизнеса
Напомним
Директор Департамента киберзащиты Администрации Госспецсвязи Дмитрий Пахольченко предупредил о росте кибератак на бизнес через цепочки поставок.