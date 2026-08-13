В Украине появилась новая профессия по противодействию техническим разведкам

Фото: Госспецсвязи

В Украине появилась новая профессия в сфере защиты информации - в Единый реестр квалификаций - классификатор профессий внесен новый профессиональный стандарт "Специалист по противодействию техническим разведкам". Об этом сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, передает УНН.

Детали

Как отметили в Госспецсвязи, профессиональный стандарт определяет:

трудовые функции специалиста по противодействию техническим разведкам;

необходимые профессиональные компетенции;

требования к образованию, знаниям и практическим навыкам и т. д.

Новый профессиональный стандарт будут использовать для подготовки кадров в образовательных учреждениях, оценки профессиональных квалификаций и формирования работодателями четких требований к работникам. Это унифицирует подходы к обучению и сертификации специалистов, повысит качество подготовки кадров и обеспечит соответствие их компетенций актуальным вызовам безопасности сектора безопасности и обороны, государственного управления и бизнеса - сообщили в Госспецсвязи.

Напомним

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