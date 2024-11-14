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В Украине погиб оккупант, который в рф пытался утопить девушку в фонтане из-за синих волос

В Украине погиб оккупант, который в рф пытался утопить девушку в фонтане из-за синих волос

Киев  •  УНН

 • 2336 просмотра

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32-летний руслан шишигин, который в прошлом году напал на девушку из-за синих волос, погиб на войне в Украине. Оккупанта посмертно представили к ордену Мужества, несмотря на предыдущий приговор в 3 года заключения.

На войне против Украины погиб российский оккупант руслан шишигин, который в прошлом году пытался утопить девушку в фонтане из-за синего цвета волос. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram-канал Astra.

"32-летний руслан шишигин погиб на войне в Украине еще 20 августа, однако его некролог появился в соцсетях только сейчас. шишигин был посмертно представлен командованием к ордену Мужества", - говорится в сообщении.

Оккупант "прославился" тем, что в августе прошлого года, когда вместе с другом он напал на 18-летнюю девушку с синими волосами в Каменск-Уральском (Свердловская область). Их возмутили волосы девушки, а также то, что она "похожа на еврейку". Мама пострадавшей тогда рассказала, что Шишигин с другом кричали, мол, они только что вернулись с войны.

Отмечается, что в октябре 2023 года суд отправил шишигина за решетку на три года, но он подписал контракт с Минобороны весной 2024 года.

Напомним

Беженцы села ольговка курской области обратились к российскому диктатору владимиру путину с призывом "закончить эту проклятую войну". Жители села жалуются, что из-за войны они остались без жилья, а в эвакуации им не хватает выплат от властей для аренды жилья.

Павел Башинский

Павел Башинский

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