В Украине направили 3 млрд грн на обустройство дополнительных котельных до начала зимы
Киев • УНН
Правительство направило 3 миллиарда гривен на установку 216 блочно-модульных котельных. Объекты в Киеве и регионах должны запустить в работу до 1 октября.
Правительство приняло решение о выделении 3 млрд грн из резервного фонда государственного бюджета для установки 216 блочно-модульных котельных. Это позволит обеспечить дома и квартиры надежным теплоснабжением в условиях российского энергетического террора. Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко, передает УНН.
Из этой суммы 966 млн грн будет направлено Агентству восстановления для реализации проектов в Киеве. Еще более 2 млрд грн получат регионы в рамках реализации планов устойчивости
Премьер подчеркнула, что ключевая задача для областных военных администраций и общин — оперативно установить и запустить объекты до старта отопительного сезона. Все оборудование должно быть введено в эксплуатацию не позднее 1 октября.
